Fixauksen ihmeellinen maailma

Nyt sitä hurahdin minäkin tähän fixauksen ihmeelliseen maailmaan, jota jo 80-luvulla lapsuuden kodissaan äitinikin teki. Eihän tämä mikää uusi villitys ole, mutta näköjään uudestaan pulpahtanut pintaan. Nyt rohkeasti hommiin ja vanhat kalusteet saavat näppärästi uuden pinnan.

Mihinkä kaikkialle voi fixiä sitten laittaa?

Tässäpä muutama idea.

D-C Fix Kontaktimuovit soveltuvat mm.

– kalusteisiin: tasot,hyllyt, lipastot,pöydät ja jakkarat

– keittiöön: työtasot, kaapinovet, välitilaan ja jääkaappi/tiskikone

– wc/suihku&saunatilat: pesukoneet, suihku- ja saunanovet ja kiintokalusteet

– pientavarat: taulut, laatikot, kellot

– elektroniikka: kaiuttimet, lampunvarjostimet

– autoihin sisälle ja ulkopuolelle

Pinta kestää hyvin kulutusta ja on helppo pitää puhtaana. Tämä on materiaali joka soveltuu monenlaiseen tuunaamiseen. Vain mielikuvitus on rajana.

Mitä kaikkea tarvitset dc fixin kiinnityksen ?

Tässä muutama oiva apuväline, joilla onnistut.

Hiustenkuivaajalla saat kuplia pois, sekä pyöreät reunat pyöristettyä.

Uurteisen kaapinovet saat hyvin muotoiltua kun vähän lämmittää kalvoa ja venyttää reunojen yli ja leikkaa ylimääräisen pois.

Mattopuukolla saat hyvin leikattua reunat ja pehmeällä lastalla, kuin ikkunaa pesisit, saat siistin ja sileän pinnan.

Muista pestä fixattava alue hyvin, jotta se on puhdas, ja kittaa kolot jos niitä on.

Yksi tärkeä huomio on kuitenkin paikallaan, vaikka tämä fixaaminen voi helpostikin lähteä lapasesta. Kosteiden tilojen fixauksessa tulee ottaa huomioon home- ja kosteusvaurio- riskit. Elektroniikan kuten leivänpaahtimen, uunin, tv:n fixaaminen voi aiheuttaa tulipalovaaran.

Tällä hetkellä markkinoilta löytyy monenhintaisia ja -laatuisia fixejä. Nyrkkisääntönä voi pitää mitä paksumpi sitä laadukkaampi kalvoon kyseessä ja sitä helpompi asentaa. Rullissa on jokaisen fixin asennusohjeet mukana.

Rautakaupat ja sisustuskaupat myyvät fixejä ja kokoluokkia on monia. Hintahaitari on laaja alk. kahdesta eurosta aina 75 euroon. Rullakoot vaihtelevat 2 -15 metrin välillä.

Nyt rohkeasti vain fixaamaan näin saat kalusteille lisäaikaa niin keittiöön kuin muuallekin.

Jutussa muutama kuva, mitä itse olen nyt uudistanut.

Kuvat: Mervi Luhtala, Wesku Luhtala