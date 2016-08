Omakotitalon remontti omin käsin

Kainalossa tapettirullia ja kädessä maalipönttö. Vielä pitäisi hakea muutama kipsilevy makuuhuoneen seinään ja tarttua töihin.

– Minä olen varmasti kaikkien miesten kauhu, kun teen kaiken itse, nauraa Tuovi Mäki iloisesti.

Hän on siitä erikoinen nainen, että hallitsee sähkö- ja putkitöitä lukuunottamatta kaikki kodin remontit. Myös kylpyhuoneremontti ja lattioiden laatoitukset onnistuvat.

– Tämän leivinuunin minä muurautin tänne ammattilaisella, hän esittelee keittiössä olevaa komeaa uunia.

Tuovi osti viime lokakuussa vuosimallin 1969 omakotitalon, joka oli lähes alkuperäisessä kuosissaan kokolattiamattoineen ja valtavine kylmiöineen. Ensimmäiseksi hän tarttuikin lekaan ja sorkkarautaan ja aloitti purkutyöt.

– Isä on ollut purkutöissä apuna, mutta muuten olen tehnyt kaiken itse.

Tuovi on repinyt kokolattiamatot pois ja asentanut tilalle laminaatit. Tummat puukatot ovat saaneen vaalean maalipinnan, samoin olohuoneen lattia, jonka Tuovi hioi ja maalasi.

– Seinistä piti irrotella myös lastulevyjä ja vaihtaa kipsilevyihin.

Nyt remontoija on päässyt maalaamaan seiniä ja tapetoimaan. Pääväreiksi ovat valikoituneet harmaa ja valkoinen, joka saa rinnalleen ripauksen viininpunaista.

Katonrajasta listan alle jäävästä kaistaleesta pilkottaa vielä violettia ja punaruskeaa, 60-70-luvun synkkiä sävyjä, jotka ovat peittyneet vaalean maalin alle.

Pesuhuone ja sauna on purettu lattiaa myöten, sillä remontin yhteydessä uusitaan myös kaikki putket. Putkitöiden jälkeen Tuovi pääsee valamaan lattiaa.

– Isän kanssa purimme myös pesutilat ja saunan, ja hän on luvannut tulla kaveriksi rakentamaan.

Saunaa Tuovi ei ole aiemmin rakentanut, mutta useamman pesuhuoneen hän on laatoittanut. Vessan kaakelit hän asensi myös itse.

– Olen aiemmin tehnyt kavereille pesuhuoneremontteja, joten se on tuttua työtä.

Ravintola Kulkuria yrittäjänä pyörittävä Tuovi on koulutukseltaan puuseppä, mutta niitä töitä hän ei puupölyallergian vuoksi ehtinyt kauan tehdä. Rakennuksilla hän on kuitenkin pyörinyt pienestä pitäen, sillä hänen isällään on rakennusfirma.

– Kädentaidot ovat periytyneet molemmilta vanhemmilta, sillä he ovat taitavia tekemään kaikkea.

Tuovin ongelmaksi on koitunut ainoastaan ajan puute, sillä yrityksen pyörittäminen nielaisee aikaa, eikä remonttityömaalle pääse aina kuin haluaisi.

– Kesäksi palkkasin hotellin vastaanottoon päiväksi työntekijän, niin pääsin itse remontoimaan.

Tuovi asuu tyttärensä Tanjan kanssa rivitalossa aivan uuden kodin naapurissa. Takapihalta pääsee kipaisemaan suoraan remonttityömaalle. Lisätilan tarve sai Tuovin ostamaan talon viime syksynä ja ryhtyvän remonttiin.

– Tanja käyttää pyörätuolia, ja erilaisia apuvälineitä on niin paljon, ettemme mahdu kunnolla nykyiseen asuntoon.

Käsistään kätevän Tuovin kannatti ostaa täysremonttia kaipaava talo, sillä sen hän sai sen varsin edullisesti.

– Ei minulla olisi ollut varaa ostaa uutta tai remontoitua taloa. Tässä säästää paljon kuin itse tekee, hän vakuuttaa.