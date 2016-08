Haavikkaan rakentaminen alkaa



Lähes kymmenen vuotta suunniteltu miljoonainvestointi näkee vihdoin päivänvalon, kun Haapajärven keskustaan rakennetaan uusi kauppakeskus vuoden 2016 aikana. Kauppakeskuksen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2007 Haapajärven kaupungin toimesta. Uutta vauhtia hanke sai noin vuosi sitten, kun Päätoimija-konserniin kuuluva Rakennusliike Lehto tarttui hankekehittäjän rooliin yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Kauppakeskus on Haapajärven kaupungille tärkeä hanke ja olemme tehneet paljon töitä luodaksemme mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset tälle yksityisellä rahalla rakennettavalle kokonaisuudelle, iloitsee Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta.

Kyseessä on merkittävä investointi. Hankkeen kokonaisarvo on lähes 4 miljoonaa euroa. Hankkeen takana ovat Suomenselän OP, Osuuskunta PPO, Päätoimija Oyj ja 12 paikallista yksityissijoittajaa. Suurimmat omistajat Suomenselän OP ja Osuuskunta PPO vakuuttavat tyytyväisyyttään hankkeen toteutumisesta.

PPO ja Suomenselän Osuupankin osuus hankkeen rahoituksesta on kummankin 35 %, Päätoimija-konsernin 10 % ja paikallisten yksityissijoittajien 20 %.

Uutta liiketilaa kauppakeskukseen valmistuu noin 3 100 m2 ja kaikki tilat on jo tässä vaiheessa vuokrattu. Haavikkaaseen sijoittuu viiden eri vuokralaisen tilat. Keskolle K-supermaketia varten on käytössä tilaa noin 1900 m2, Aava Sisustukselle 300 m3, Sinikan Lounaspalvelulle 250 m2, Haapajäarven Apteekille 220 m2 ja Haapajärven Kehityskeskus vuokraa 140 m2:n tilaansa eteenpäin.

– Paikallisena pankkina kannamme osaltamme vastuuta alueen kehityksestä, toteaa Suomenselän OP:n toimitusjohtaja Kari Ahola.

– Haapajärven kauppakeskushanke sopii hyvin PPO:n rooliin alueellisena omistajana. Tässä hankkeessa yhdistyvät alueen kehittäminen, vakaa tuotto sijoittajalle ja luotettavat kumppanit riskiä jakamassa, jatkaa Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa.

– Haapajärvi on Keskon kannalta tärkeä markkina-alue. Olemme tyytyväisiä, että voimme olla mukana kehittämässä kaupungin keskustaa ja sen kaupallisia palveluja. Toiminnan siirtyminen uusiin nykyaikaisiin tiloihin tarjoaa hyvät mahdollisuudet uudelle K-supermarketille, kommentoi Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen.

Rakennusliike Lehto vanhan linja-autoasemakiinteistöjen purkutyöt joulukuulla ja Haavikasta päästään rakentamaan tammi-helimkuussa. – Ensin puretaan tontilta vanha linja-autoaseman rakennus ja tehdään tarvittavat maanrakennustyöt. Uuden kauppake kuksen pitäisi olla valmis syyskuussa 2016, kertoo liiketoimintajohtaja Asko Myllymäki Rakennusliike Lehdosta.

Kerromme lisää hankkeesta seuraavassa Maaselkä-lehdessä.