Haapajärvelle nousee vapaa-aikakeskus

Nykyisen K-supermarket -kiinteistön ja tontin omistaja ruotsalainen sijoitusyhtiö Trophi Ab on päättänyt rakentaa Haapajärvelle vapaa-aikakeskus/viihdepuiston. Nykyinen kaupparakennus tullaan purkamaan ja sen laajalle tontille sijoitetaan kellarikerrokseen pysäköintitalo ja maatasolle nousee viihdepuisto Angry Birds -puistojen tapaan, paitsi että saamiemme tietojen mukaan mallia otetaan ison rapakon takaa, jossa tekemistä toimintapuistosta löytyy myös aikuisille.

Kesäaikaan alueelle tulee käyttöön pienimuotoinen ulkouimala vesiluikumäkineen. Sijoitusyhtiö ei vielä tarkemmin kerro mitä kaikkia toimintoja sijoitetaan noin 4000 neliön suuruisen rakennuksen sisätiloihin.

Hankkeen toteuttaminen on mahdollista, koska mukaan on saatu kiinalaisia sijoittajatahoja. Haapajärvi on katsottu sijainniltaan sopivaksi vapaa-aikakeskuksen sijoituspaikaksi. Keskuksen uskotaan keräävän kävijöitä ympäri Suomen.

Trophi Ab:n halituksessa päätös tehtiin tänään 1.4. ja seuraavaksi asiaa päästään Haapajärvellä käsittelemään, kun yhtiö hakee kaavamuutosta.

Kuvassa ulkouimala, jonka tyyppinen Haapajärvellekin on tarkoitus rakentaa tontin eteläpäähän.