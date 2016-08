Hirvilupia tuntuvasti enemmän

Hirvilupien määrä kasvaa Oulun riistakeskuksen alueella 20,1 prosenttia. Kun lupia viime vuonna oli 5 544 hirven kaatamisen, on tälle vuodelle kaatolupia tulossa 6 657 hirvelle. Prosentuaalisesti eniten hirvilupia myönnettiin Kainuuseen, jossa kasvu oli 30 prosenttia eli 1 701 hirven sijasta tänä vuonna on lupa 2 211 hirvelle.

Eniten hirviä kaadetaan Lapin ja Oulun riistakeskusten alueella. Lapissa oli viime vuonna lupa 5 472 hirven ampumiseen ja tänä vuonna 6 677:n. Oulun riistakeskuksen alueella lupia tälle vuodelle on vain 20 vähemmän kuin Lapissa.

Viime keväänä hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäsivät koko maassa 65 000–89 000 hirven talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan koko maassa hirvien talvikanta on nyt 77 000–100 000 hirveä.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys on mahdollista aloittaa syyskuun viimeisenä lauantaina, joka on tänä vuonna 24. syyskuuta. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti ja peuroja tammikuun loppuun saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut esityksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin esitetty uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin. Lisäksi Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle.

Hirvieläinten vasasuoja esitetään lyhennettäväksi ja siirrettäväksi pois rikosoikeudellisen vastuun alta. Vastaisuudessa vastuu siirtyy yhä enemmän metsästyksenjohtajalle sekä metsästäjille itselleen. Vasallista naarashirveä ei tule siis edelleenkään kaataa. Myös pyyntilupien hakumenettelyjä kevennetään.

Esitykseen on pyydetty lausunnot alkukesästä ja valtaosan muutoksista on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tämän syksyn metsästyksessä noudatetaan edelleen nykyisiä metsästysaikoja.