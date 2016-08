Hullunrohkeaa ajattelua tarvitaan

Tammikuun alusta Suomen Keskustanuorten pääsihteerinä toiminut Antti Siika-aho on kahdeksan kuukauden aikana ehtinyt kiertää kaikki Suomen 18 maakuntaa. Välillä hän on ihmetellyt, miten monet pienet kunnat ovat profiloituneet, löytäneet oman erityislaatuisuutensa.

Hän perääkin pieniltä kunnilta ja niissä toimivilta yrityksiltä hullunrohkeaa ajattelua. Idean ei tarvitse olla isokaan, kunhan se saa siivet alleen.

Mikä on Antin vinkki Haapajärven kaupungille? Siitä saataisi irrota uusi mottokin. Lue seuraavasta lehdestä.