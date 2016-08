Led-mainostaulu lisää osaltaan vetovoimaisuutta

Haapajärvi sai oman led-mainostaulunsa, kun keskiviikkona Kirkkokadun ja Puistokadun kulmassa nk. Stileton parkkipaikan päässä, alikulun vieressä pantiin mainokset pyörimään.

Taulun on toteuttanut kotiseutuyhdistys Haapajärvi-Seura. Taulun mainoksia markkinoi seuran omistama kotiseutulehti Maaselkä.

Haapajärvellä rakennetaan uusia liiketaloja, katuja ja liikekiinteistöt korjaavat tohinalla pihojaan. On hyvä pöhinä päällä. Tähän hetkeen sopii hyvin uuden mainos- ja infotaulunkin pystytys Haapajärvellä.

Haapajärvi-Seuran puheenjohtaja Veijo Tikanmäki päätti keväällä hankkia mainostaulun, koska sille tuntui olevan kysyntää. – Mainostaululla ajetaan takaa haapajärvisten yritysten, yhteisöjen, järjestöjen, kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistä asiaa eli Haapajärven vetovoiman kasvattamista. Haluamme tuoda näkyvästi esille haapajärvistä osaamista ja sitä, että paikkakunnalla tapahtuu.

Ennen taulupäätöstä seuran edustajat kävivät neuvotteluja kaupungin ja kaupungin kehitysyhtiön kanssa. Haapajärvelle haluttiin led-taulu, joka palvelee paikallisia yrityksiä.

– Siksi olemme lähtökohtaisesti rajanneet taulun mainonnan haapajärvisille. Ulkopaikkakuntalaisia otamme mainostamaan ainoastaan silloin, kun vastaavaa yritystoimintaa ei löydy omalta paikkakunnalta, Tikanmäki kertoo seuran linjasta.

Haapajärven taulu on tarkkuudeltaan niin hyvä kuin parhaat ulkotaulut tänä päivänä ovat. Taulun tehollinen mainoskoko on 2304 x 4096 millimetriä kaksipuoleisena. Mainokset pyörivät taululla aamu kuudesta ilta kymmeneen, jolloin näyttökertoja mainosta kohti tulee päivässä 500-1000, riippuen mainosten määrästä.

Heti alkuvaiheessa taulu kiinnosti paikallisia yrityksiä ja siksipä taulumainonnasta on tehty toistakymmenen yrityksen kanssa kaksivuotiset vuosisopimukset. Vuosisopimusasiakas saa mainosaikaa taululla muita edullisemmin.

Vastaavia led-mainostauluja on lähipitäjistä ainakin Pyhäjärvellä, Nivalassa, Ylivieskassa ja Kannuksessa. Haapajärven taulu on näistä kaikista suurin ja Pyhäjärven pienin.

Alkuvaiheessa taululla on staattisia mainoksia, mutta jatkossa mainosten elävyyttä tullaan kasvattamaan. – Taulun mainoksiin voidaan ohjelmoida myös videokuvaa perinteisten kiinteiden mainosten lisäksi, Tikanmäki raottaa.