Oksavalta pyörätietä keskustaan saakka

Oksavalta Siiponkoskelle kymmeniä vuosia kaivattu ja toivottu kevyen liikenteen väylä on rakenteilla. Väylää rakennuttaa Ely-keskus ja urakoitsijana on Lemminkäinen.

Haapajärven kaupunki osallistuu rakentamiseen 120ı000 eurolla, joka oli Ely-keskuksen ehtona rakentamiselle. Kaupunki maksaa väylästä puolet. Lisäksi Ely-keskus rakentaa omalla kustannuksellaan puuttuvan valaistuksen Oksavan ja keskustan välille.

Siiponkoskentie perusparannettiin viime kesänä ja se mahdollistaa kevyen liikenteen siirtymisen pois valtatieltä. Nyt on rakenteilla erillinen kevyen liikenteen väylä, joka lähtee Siiponkosken tieltä ja liittyy Oksavalta tulevaan väylään. Nyt Oksavan suunnasta pyörätietä voi ajella Pihlajarannantien kohdalle. Väylä valmistuu syyskuun aikana.