70 vuotta Yrittäjillä mittarissa

Reisjärven Yrittäjät ry juhlisti 70-vuotismerkkipäiväänsä viime viikolla Kangaskylän Pitokartanossa. Tilaisuuden koolle kutsuneen yhdistyksen puheenjohtaja Torsti Parkkila kuvasi tervehdyksessään juhlakutsusta saatua palautetta loistavaksi. Tämän läsnäolijat totesivat myös käytännössä hyväntuulisten ja eri ikäryhmiä edustavien yrittäjien täyttäessä juhlasalin.

Juhlapuheensa aluksi Parkkila raotti yhdistyksen historiaa lukemalla otteen perustamispöytäkirjasta.

Parkkila tottesi kiinnittäneensä huomion sanoihin ”voimistuttaa toverihenkeä”. – Tämä on asia, jonka eteen meidän pitää tehdä yhdessä enemmän töitä. Meidän pitää luoda enemmän vuorovaikutusta yrittäjien kesken. Vaikka Reisjärvi on pieni kunta, meitä eri alojen yrittäjiä on täällä todella paljon. On erikokoisia yrityksiä, aina pörssiyhtiöstä toiminimiyrittäjiin saakka. Silti me kaikki jaamme saman yrittämisen arjen.

Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry:n tervehdyksen toi puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo. Puheenvuorossaan hän valotti yrittäjäjärjestön historiaa 1890-luvulta tähän päivään.

– Sodan jälkeinen aika oli yritysten kasvun aikaa, joskin ilmapiiri vielä 60- ja 70-luvuilla oli yrittäjävastainen. Onneksi ajat ovat muuttuneet. Nykyään yrittäjyyttä kunnioitetaan ja yrittäjien tekemää työtä arvostetaan, Hanhisalo kuvasi.

Hanhisalo muistutti että pienet ja keskisuuret yritykset ovat se sektori joka työllistää ja luo työpaikkoja sekä hyvinvointia.

– Esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen on syntynyt pk-sektorille yli 100 000 työpaikkaa kun vastaavana aikana suuryrityksiin vain 7 000.

Illan viihteestä vastasivat kanadansuomalainen stand-up koomikko Peter Sapiano ja tanssin pyörteisiin juhlavieraat siivittänyt Duo Marttiska.

Ennen parketille siirtymistä läsnäolijat saivat kuitenkin nauttia vielä Tapio Paalavuon yllätysnumerosta. Tapsa otti yleisön haltuun kertomalla hauskan lapsuusmuiston maitokuskiveljesten Matti ja Leo Korven puhuvasta Zetor-traktorista.

KUVA: Tilaisuuden aluksi Torsti Parkkila (oikealla) kutsui esittelyyn paikalla olevat Reisjärven Yrittäjät ry:n hallituksen jäsenet. Vasemmalta Heli Hollanti, Tiina Saaranen, Mikko Järvenpää, Eveliina Niinikoski ja Satu Kangas-Viljamäki. Kuvasta puuttuvat Leo Heiskanen ja Tomi Niskakoski.