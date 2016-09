Halvaantumisen jälkeen Henna opetteli istumaan uudestaan

Henna Haarala, 20, liikkuu nykyään kävelykeppien ja nilkkatuen kanssa. Satunnaisesti mukana on myös pyörätuoli.

Haaralalta leikattiin kasvain alkuvuodesta, joka oli selkäytimessä niskassa.

– Lääkäri meinasi, että kasvain sijaitsi selkäytimen vaikeimmalla paikalla, Haarala kertoo.

Leikkauksen jälkeen hänen on pitänyt opetella kaikki uudestaan; kääntyminen, istuminen, syöminen ja käveleminen.

– Kasvain on synnynnäinen, kavernooma oikealta nimeltään. Se on eräänlainen verisuoniepämuodostuma. Niitä on muitakin kropassa, mutta tuo nyt sattui tosi pahaan paikkaan kasvamaan, Haarala toteaa.

Kasvain huomattiin Haaralan ollessa 10 vuotta. Sitä alettiin seuraamaan, mutta seuraaaminen lopetettiin kun ajateltiin, ettei se tule kasvamaan tai vuotamaan. Mikäli niin käy, Haaralalla olisi edessä leikkaus.

– Marraskuussa 2015 jouduin sairaalaan ambulanssilla, koska halvaannuin osittain. Sairaalassa olin viikonlopun, ja halvaus meni ohi muutamassa päivässä, Haarala muistelee.

Hoitajat ja lääkärit väittivät tuolloin, että vika on Haaralalla korvien välissä, vaikka hän kertoi sairaalassa kasvaimestaan. Lopulta tarpeeksi vaadittuaan hän pääsi magneettikuviin.

– Jonkun ajan päästä tuli soitto, että kasvain on kasvanut ja alkanut vuotamaan. Joulun aika meni, mitään ei tapahtunut. Tammikuussa 2016 sain kutsun kirurgille.

Kirurgilla käymisen jälkeen Haaralan vointia oli tarkoitus seurata. Kuitenkin meni vain viikko, kun hän alkoi halvaantua uudelleen. Hänet lähetettiin Kuopioon leikkausarvioon perjantaina, ja hänet leikattiin maanantaina.

– Kun heräsin leikkauksesta, olin halvaantunut leikkauskohdasta alaspäin.

Haaralan hermot vaurioituvat leikkauksessa, sillä niitä jouduttiin siirtämään pois kasvaimen tieltä. Hän sai leikkauksen jälkeen pahan astman, joka voi johtua huonosta sisäilmasta tai siitä, että leikkauksessa vaurioitui myös keuhkoihin ja palleaan menevät hermot. Myös hikoilua säätelevät hermot vaurioituivat.

– Ja lisäksi sain kovat kivut seurakseni. Hermokivut ovat kovat selässä leikkausalueella ja jaloissa. Lisäksi minulle tuli niin sanottu ihottuma, joka johtuu hermovauriosta. Iho saattaa yhtäkkiä mennä punaiseksi ja niin araksi ja kipeäksi, että vaatteetkin sattuu, Haarala listaa leikkauksen jälkiseurauksia.

Ja jottei elämä olisi liian helppoa, on Haaralalla kavernooman ja hermokipujen lisäksi esimerkiksi fibromyalgia eli pehmytkudosreuma. Siihen liittyy paljon asioita, hänen kohdalla esimerkiksi jatkuva väsymys, välillä tulevat kovat, lamaannuttavat kivut sekä lääkeherkkyydet.

– Se saattaa puhjeta traumaattisesta kokemuksesta. Itse sain sen koulukiusaamisen takia, Haarala toteaa.

– Kivutonta päivää taikka hetkeä ei ole ollut sen jälkeen kun täytin 8 vuotta. Silloin kaikki alkoi lonkkakivuilla, hän muistelee.

Vaikka kivut ja halvaantuminen vaikuttavat Haaralan joka päiväiseen elämään, valon pilkahduksiakin näkyy.

– Se fiilis kun pystyin ensimmäistä kertaa itse kääntymään leikkauksen jälkeen oli mahtava, Haarala hymyilee.

Kun kääntyminen ja istuminen oli saatu hoitumaan, alkoi hienomotoriikan harjoittelu.

– Sen jälkeen helpottui syöminen, kun haarukka ei enää niin paljoa tipahdellut, Haarala nauraa.

Vaikkei kävelyä Haaralalle luvattu, sinnikkäästi hän harjoitteli Eeva-telineen ja rollaattorin kanssa, kunnes kyllästyi rollaattoriin ja käveli ilman. Sen jälkeen Haarala halvaantui kuitenkin uudestaan.

– Lääkäri sanoi, että kävely tulee pysymään huonona ja juoksemaan en tule enää koskaan, Haarala kertoo.

– Opettelin uudestaan kävelemään. Juoksemisesta en ole uskaltanut haaveilla, tosin juoksin muutaman korttelinvälin kavereiden kanssa pokejahdissa, Haarala nauraa.