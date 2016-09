Jenkkilästä revontulien alle

Henry Lemen on Haapajärvelle elokuun alussa saapunut vaihto-oppilas. Hänen kotinsa sijaitsee Atlantin toisella puolella Avonissa, New Yorkissa. Henryn mukaan Haapajärven lukiossa on erilainen oppimistyyli kuin hänen koulussaan Amerikassa. – Koulussa on lisäksi paljon hiljaisempaa. Suomalaiset ovat todella mukavia, mutta myös todella hiljaisia.

– Haapajärvi on tosi kiva kaupunki. Kaikki Suomessa on tosin pienempää kuin Amerikassa, kuten koulu, 18-vuotias Henry lisää.

Päätös lähteä tutustumaan maailmaan vaihtovuoden muodossa syntyi halusta tutustua uusiin kulttuureihin. Matkusteleminen oli Henrylle jo ennestään tuttua puuhaa; hän kertoo käyneensä muun muassa Kanadassa, Englannissa ja Ranskassa. Suomi veti Henryä puoleensa, koska hän ei tiennyt siitä paljon mitään.

– Minulla ei ollut mitään ennakkokäsityksiä eli en oikeastaan tiennyt yhtään mikä minua odottaa, Henry sanoo.

Amerikka ja Suomi eroavat toisistaan paljon, joten vaihtovuosi on Henrylle varmasti unohtumaton. Hänen mukaansa ihmiset Amerikassa ovat paljon kohteliaampia kuin Suomessa, mutta Suomessa osataan olla kuitenkin rentoja.

Henryä ihmetyttää myös, miten suomen kielestä ei löydy vastinetta sanalle please, vaikka englannin kielessä sana on niin yleinen. Aivan toistensa vastakohtia Suomi ja Amerikka eivät Henryn mukaan kuitenkaan ole.

Lue lisää Henryn mietteistä seuraavasta Maaselästä.