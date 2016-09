Kalakankaan uimaranta kuntoon hallintopakolla?

Haapajärven kaupungille on jätetty anomus hallintopakon käyttämisestä Kalakankaan uimapaikan saattamiseksi kuntoon. Kaupunki osallistuu myös hallintopakon hakuun alauehallintoviranomaiselta, koska kaupunki on osallistunut Kalajanjoen kunnostushankkeeseen vuosia sitten. Kaupungin osallistumispäätöksen vahvisti torstaina tekninen lautakunta.

Kaivuutöitä on uimarannan maastossa tehnyt yksityinen kuntalainen. Hallintopakon hakijat ja kaupunki haluavat nyt palauttaa uimarannan kunnostushankkeen aikaiseen tilaan. Hakemuksen allekirjoittaneet katsovat, että Tytärniemenkosken vedenkulku on rakennustöiden vuoksi muuttunut sekä kosken maisenma-arvo vähentynyt. Allekirjoittajat muistuttavat, että kylän uimaranta on tehty talkootyönä ja rakentamiseen on käytetty myös kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskuksen määrärahoja. Kalajanjoen kunnostushanke sai lisäksi Vattenfall-puitesopimuksen mukaista avustusrahaa.

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on kehottanut alueen asukkaita anomaan asiassa ns. hallintopakon käyttämistä. Vesirakennustöiden vaikutukset on valokuvattu ja liitetty mukaan tarkastuskertomuksiin. Hallintopakkohakemuksen on allekirjoittanut 31 kyläläistä.

