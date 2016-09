Leikkikenttä valmis syyskuussa

Linninpuistossa on viime viikosta lähtien myllätty oikein kunnolla, kun kaupungin miehet ovat ryhtyneet kunnostamaan leikkipuistoa. Teknisen puolen työjohtaja Vesa Puputti arvelee, että puisto saadaan kuntoon syyskuun aikana.

– Leikkivälineet alkavat olla paikoillaan ja parasta aikaa alle levitetään hiekkaa ja mattoja. Aidan rakentamisessa onkin sitten isompi työ.

Leikkipuiston remonttiin saatiin lisää pontta ja vauhtia, kun MLL järjesti keräyksen, jolla kustannettiin leikkivälineet. MLL:n Haapajärven osaston puheenjohtaja Niina Tiitto laskee, että lahjoitusvaroja saatiin yli kymppitonni.

– Kaikkiaan välineisiin käytettiin noin 13ı000 euroa.

MLL sai myös Hasalta lahjoituksena puutavaran, josta aita kentän ympärille rakennetaan. Suunnitelmissa on myös pöytien ja penkkien rakentaminen.

– Kyllä me kiitollisia olemme kaikille lahjoittajille. Lahjoituksia on tullut niin leijonilta kuin yrittäjiltä.

Tiiton mukaan leikkikentän kehittäminen ei jää tähän, vaan tarkoituksena on myöhemmin hankkia lisää välineitä, kunhan rahaa kassaan kertyy.

Ison panoksen puistoon laittaa myös kaupunki, joka tekee työn. Myös hiekat, matot ja paalujen metallijalat menevät kaupungin piikkiin.

Kunhan kenttä saadaan valmiiksi, MLL järjestää leikkipuiston avajaiset. Päivää ei ole lyöty vielä lukkoon, vaan puiston annetaan valmistua rauhassa.

– Joskus lokakuun alkupuolella avajaiset pidetään. Pitää tarkkailla vähän säätäkin, kun sinne asti päästään.