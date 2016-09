Matti saateltiin kohti vapaaherran päiviä

Reisjärven kunnan teknistä toimistoa 33 vuotta luotsanneen Matti Kiviniemen läksiäisiä vietettiin viime keskiviikkona haikeissa mutta myös lämpimän huumorin sävyttämissä tunnelmissa. Työkavereita ja lähimpiä yhteistyökumppaneita saapui paikalle valtuustosalin täydeltä.

Kunnan virallisen tervehdyksen avannut kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Halonen kuvasi teknisenä johtajana toimineen Kiviniemen uraa ansiokkaaksi ja erittäin työntäyteiseksi.

– Laskelmiemme mukaan olet ollut vuodesta 1983 jäsenenä 52 eri toimikunnassa. Kun tätä kunnanviraston rakennustoimikunnasta alkavaa ja aina yläasteen peruskorjaus- sekä uudisrakennustoimikuntaan päättyvää listaa lukee, voidaan todeta että iso osa Reisjärveä on uudistettu sinun työurasi aikana.

Esa-Pekka Vinkka ja Torsti Parkkila ilahduttivat läsnäolijoita humoristisilla tervehdyksillään. Hipeyttä herätti varsinkin Parkkilan ojentama kirves.

– Tälle kirveelle on monta syytä: olet ulkoilu- ja liikuntaihminen ja tykkäät olla metsässä. Varmasti näilläkin syillä löydät tälle käyttöä vaikkei tämä retkikirves olekaan. Ja tulihan tästä kirveestä mieleen joskus entisellä TB:n parlamentilla kuultu vanha sanonta joistakin kunnassa tehdyistä päätöksistä että ”kyllä olisi kunnantalolla taas kirveellä töitä”.

– Kyllä tässä on aika sanaton kun tässä vuosien varrella on ollut niin monta yhteistä retkeä, matkaa ja asiaa, Kiviniemi totesi suunnatessaan kiitoksensa työyhteisön jäsenille sekä yhteistyökumppaneille.

– Matkan varrella on ollut myös monenlaisia muutoksia ja uhkia ilmassa. On myös monta asiaa ja tapahtumaa joita voi luonnehtia lyhyesti kahdella sanalla: kiitos ja anteeksi.

Teksti ja kuva: Tapio Romppainen