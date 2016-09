Reisjärveltä varastettiin kuntolaatikoita

Neljä vihreää postilaatikkoa, joita käytettiin kuntolaatikkoina, katosi teille tietymättömille maanantain ja tiistain välisenä yönä Reisjärvellä. Leppälahden, Mäntyperän, Kyrölänlahden ja Savolanmäentien kuntoilijoille tuli näin ollen parin päivän tauko kuntosuoritusten kirjausmahdollisuuteen.

Reisjärvellä kuntolaatikoille kertyy kuukausittain yhteensä noin 3000 suoritusmerkintää. Kuntolaatikkovarkaudesta on tehty rikosilmoitus. Jos käytettyjä vihreitä postilaatikoita on kaupan tai varkaudesta on muita havaintoja, pyydetään asiasta ottamaan yhteyttä poliisiin tai Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimistoon.