Uudet tilat – uudet ideat

Haapajärven Fysioterapian uusissa tiloissa on kolme silminnähden tyytyväistä työntekijää.

– Paljon parempi on nyt töitä tehdä ja uusia ideoita on jo syntynyt, vakuuttaa fysioterapeutti Sanna Rajaniemi.

Rajaniemi hoitaa yhdessä fysioterapeutti Mira Harjun kanssa yrityksen vaikeavammaiset asiakkaat, jotka tulevat Kelan tai Selänteen lähettäminä. Aiemmin apuvälineiden käyttöä ja terapiaa rajoitti tilanahtaus, mutta nyt terapiaa on voitu monipuolistaa.

– Käytän paljon toiminnallista fysioterapiaa, joka vaatii tilaa. Kelan kuntoutuksen yhtenä tavoitteena onkin, että asiakas pärjää kotona arjessa, Sanna selvittää.

Hän silmäileekin uusien tilojen keittiötä ja yhteistä taukotilaa sillä silmällä, että sitäkin voisi terapiassa hyödyntää. Jos vaikka astiapesukoneen täyttö tuottaa asiakkaalle vaikeuksia, siihen voisi keittiössä kokeilla uusia keinoja.

Fysioterapeutit tekevät myös paljon kotikäyntejä. Sanna arvioi, että puolet työajasta menee kotikäynneillä. Mira taas laskee, että hänellä määrä on kolmannes.

– Minun kotikäyntiasiakkaani ovat lähinnä vanhuksia, jotka eivät pysty tulemaan tänne.

Haapajärven Fysioterapian yrittäjä Timo Vaitiniemi tunnustaa miettineensä isompien tilojen hankkimista jo pitkään. Tilat löytyivät lopulta helposti Osuuspankin talosta aivan entisen toimitilan seinän takaa.

– Tämä oli helppo muuntaa meidän käyttöön. Vain paria seinää tarvitsi siirtää ja rakentaa invavessa.

Tilavien työhuoneiden, toimiston ja keittiön lisäksi uusissa tiloissa on tilava sali, jossa asiakkaiden kanssa voi tehdä monipuolisia harjoitteita. Salissa voi pitää myös räätälöityjä jumppia pienille ryhmille.

– Mira saakin ryhtyä miettimään, millainen ryhmä saataisiin pystyyn, Timo heittää toiveen.

Haapajärven fysioterapiassa on viime vuosina panostettu työntekijöiden koulutukseen, josta Sanna ja Mira antavat Timolle kiitosta. Sanna on kouluttautunut neurologisten potilaiden kuntoutukseen ja Mira hakenut lisäoppia tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä myös neurologiaan.

– Seuraavaksi on tarkoitus lähteä hakemaan lisäoppia kipupotilaiden hoitoon, hän kertoo.

Sanna käyttää työssään Bobath-menetelmää, joka on erilainen lähestymistapa neurologisten potilaiden kuntoutukseen.

– Se on kognitiivista terapiaa, jossa hyödynnetään enemmän aisteja.

Bobath-terapeutti työskentelee ihmisten kanssa, joilla on muun muassa keskushermostovaurio ja heillä on hankaluuksia liikkeen säätelyssä. Se taas voi aiheuttaa vaikeutta asennon ylläpitämisessä ja liikkumisessa. Toimintakykyyn saattaa kehittyä rajoitteita, jotka vaikeuttavat päivittäistä osallistumista elämän eri alueilla.

– Kuntoutus on hyvin monipuolista. Lasten kanssa voimme lähteä vaikka ulos puistoon harjoittelemaan.

Uutta potkua kuntoutukseen Sanna ja Mira uskovat saatavan myös Haapajärven uuden uimahallin ja terapia-altaan myötä. Nyt allasterapia on keskitetty Sannalle, joka asuu Nivalassa, ja voi laatia aikataulut Uikkoon työmatkojen mukaan.

Koulutuksen myötä Haapajärven fysioterapian henkilökunnalle on löytynyt omat osaamisalueensa, joita voidaan hyödyntää asiakaspalvelussa. Timo on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinongelmiin ja hänellä käy myös kaikenikäisiä urheilijoita.

Viimeksi hän on käynyt länsimaisen akupunktion koulutuksen ja testaa sitä nyt asiakkaidensa kanssa.

– En käytä sitä yksistään, vaan muiden hoitojen esimerkiksi hieronnan ja venyttelyn rinnalla.

Apua siitä on Timon mukaan varsinkin nivelrikon kipujen hoidossa. Perinteisen neuloilla tehtävän akupunktion lisäksi hän käyttää elektroakupunktiota.

– Akupunktiota käytetään hoitosarjana, sillä yhdellä kerralla se ei välttämättä auta.

Kuvassa Sanna Rajaniemi (vas.), Timo Vaitiniemi ja Mira Harju yrityksen uudessa salissa.