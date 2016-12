Patalappuja ja tossut huopatableteista

Uusia ja vanhoja jouluaskartelumalleja on paljon tarjolla. Lapsuuteni ehkä mieleenpainuvin muisto on, kun äitini teki kuuseen paperisia tähtiä paperisuikaleista. Ohje on todella vanha, koska äitinikin oli niitä pikkutyttönä jo tehnyt. Perimätiedon mukaan malli on jo 1800 luvulta. Tarkemmin en...