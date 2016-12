Haapajärven kaupungille Rohkeasti lapsen puolesta –mitali

SOS-Lapsikylä ry on myöntänyt Haapajärven kaupungille ROHKEASTI LAPSEN PUOLESTA -mitalin osallistumisesta pakolaiskriisin hoitamiseen. Mitali luovutettiin kaupungin edustajille 14.12.

Huomionosoitus myönnettiin Haapajärvelle, koska kaupunki on osoittanut rohkeutta ja sitoutumista pakolaiskriisin hoidossa. Alkuvuodesta 2016 Haapajärvi otti vastaan 14 alaikäistä yksin Suomeen tullutta turvapaikanhakijaa. Sittemmin kaupunki on myöntänyt kuntapaikat 14 oleskeluluvan saaneelle alaikäiselle turvapaikanhakijalle.

Kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä kuntalaiset ovat suhtautuneet hyvin myönteisesti ja ymmärtävästi apua tarvitseviin. Nuorten kotouttamiseen on sitouduttu ja heidät on otettu aidosti kuntalaisiksi – on puhuttu ”meidän pojista”.