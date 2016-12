Johan Antti Kivilahti maajoukkuerinkiin

Haapajärven Kiilojen yleisurheilijoita edustava seiväshyppäjä Johan Antti Kivilahti on valittu maajoukkuevalmennukseen. 19-vuotias Kivilahti opiskelee parhaillaan Kuortaneen urheilulukiossa.

Kivilahtea valmensi aikaisemmin Jarmo Eronen. Nyt hän on Mikko Latvalan valmennuksessa. Tällä hetkellä Kivilahden ennätys on 465. Mikäli hän onnistuu ylittämään viiden metrin korkeuden, syntyy kymmenen haapajärvisen joukko, joiden keskiarvo ylittää viisi metriä.