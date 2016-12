Kun haltija heilauttaa taikasauvaa

Me koirat emme liikoja huolehdi tulevasta. Olen huomannut, että ihmiset näin loppuvuotena ovat kiireisiä ja kulkevat kurttuotsaisina ajatuksissaan. Katselevat meneillään olevan vuoden menneitä päiviä ja pelkäävät jo tulevia. Mielessään he toivovat, ettei uusi vuosi olisi ainakaan huonompi, kuin tämä viimeisiään vetelevä vanha vuosi.

Olenpa huomannut, että lupauksia ja toiveita on minunkin lähipiirissäni leijaillut. No, helmikuussa ne jo on haudattu niin kuin minun luuni tuonne takapihalle!

Koiran aisteillani olen huomannut, että kovin vähän ne ihmiset kuitenkaan tietävät tulevasta. Minulla on paljon parempi vaisto. Kun haltija heilauttaa taikasauvaansa, yllätyksiä sattuu ja monen laista tapahtuu. Eivätkä ne kaikki aina ole hyviä yllätyksiä.

Minulle riittää, kun saan ruokaa,välillä jopa herkkuja, saan nukkua emäntäni vieressä, minua hellitään ja tiedän olevani emäntäni paras kaveri.

Elämä on kuin arpapeliä, niin ihmisten kuin eläintenkin. Arpoja jaetaan jokaiselle ja sisältö on otettava vastaan .Ei se aina ole mieluista minullekaan ollut. On nukutettu ja leikattu. Hampaitakin kaivettu irti!

Minä olen päättänyt astua pelotta tulevaankin vuoteen. Emäntäni joskus laulelee: ”Paljon ois lapsella aihetta kiittää. Jumalan lahjoja kaikille riittää. Yksikin päivä jo aamusta varhain,iltahan ehditty, lahjoista parhain.” .En tiedä,minuako hän tarkoittaa vai ihan ihmislapsia. Uskon, että ihmisilläkin on aihetta kiitokseen. Jos muistaa menneet hyvät hetket, on helppo uskoa,että niitä on edessäkin päin.

Toivotan jokaisella karvallani elämäntäyteistä ja valoisaa uutta vuotta.