Leena Tiitosta yrittäminen on helppoa ja mukavaa

– Ei yrittäminen ole lainkaan vaikeaa, Leena vakuuttaa.

– Se on helppoa ja mukavaa. Uskomus yrittämisen vaikeudesta on väärä. Vaikeaa tässä on vain aloittaminen.

Yrittäminen ja kaupan pito onkin Leenalle kuin toinen luonto. Hän käy töissä kuutena päivänä viikossa ja pitää pyhät vapaata.

Leenalle on käynyt kuten useimmille muille työlleen omistautuneille yrittäjille. Aika kuluu töissä niin mukavasti, ettei kesälomaakaan ole pidetty 10 vuoteen. Ehkä hän on pitänyt yksittäisiä päiviä vapaata aina silloin tällöin.

– Mutta jos on ollut useampia päiviä poissa liikkeestä, sitä on alkanut tulla levottomaksi ja kaivata tekemistä, tunnustaa Leena.

Leena haluaa toimia esimerkkeinä nuorille siitä, että yrittäminen kannattaa.

– Olisi hyvä saada nuoret yrittäjiksi heti opintojen jälkeen. Yrittämisen aloittamista ei pitäisi siirtää myöhäisemmäksi.

Leena sanoo, että häntä itseään kaduttaa eniten se, ettei ole aloittanut yrittäjänä jo aiemmin.

Ja Haapajärvelle mahtuisi uusia yrityksiä. Erityisesti pieniä liikkeitä puuttuu ja niille olisi nyt tilausta.

Hän neuvoo nuoria kyselemään vinkkejä oman alan yrittäjiltä. Ja hyvä kirjanpitäjä on kullan arvoinen tuki uudelle yrittäjälle. Itse Leena muistelee, että kun hän aloitti yrittämisen, niin kirjanpitäjän tuki ja neuvot takasivat onnistumisen.

Lue koko juttu maanantain 19.12 Extrasta