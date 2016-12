Sääprofeetta ennustaa lumista joulua

Haapajärvinen sääprofeetta Olavi Teirioja ennustaa, että jouluviikon nollakeleistä huolimatta pyhinä päästään hiihtämään.

– Kyllä sitä lunta laduilla riittää, myhäilee mies.

– Ja pääsee sitä hiihtämään nykyajan suksilla melkein milloin vain, kunhan ei rapakossa rupea.

Teirioja istuu pöytänsä ääressä hämärässä huoneessa. Leikattu kaihi saa silmät arastelemaan kirkasta valoa. Mutta iltapäivän lempeässä hämyssä jaksaa katsella maailmaa.

Valo suodattuu ikkunasta ja korostaa vuosien kokemuksia vanhan miehen kasvoilla. Hymy syttyy helposti ja perään tulee usein pieni naurahdus. Edessään tarkkaan tutkisteltu almanakka. Niiden perusteella Teirioja on ennustanut säätä jo vuosia.

– Syksy on mennyt hyvästi, mutta nyt meni kuralle.

Epävakaista säätä on tiedossa myös loppuvuodeksi, niin kuuluu profeetan ennuste. Jouluviikolla on tulossa vettä tai lunta. Lumet eivät kuitenkaan sula pois. Mutta vuoden viimeinen viikko on pahin kaikista. Silloin myös syntyy kuu, ja kuusta katsotaan tulevaisuuteen.

– Sanoo paljon tämä syntymäaika. Jos se syntyy selvällä kelillä, ettei ole paljoa risuja ympärillä, se on selvä kuukausi. Jos se vesisateella syntyy tai kauhealla lumisateella, silloin sitä tahtoo riittää, paljastaa profeetta Teirioja ennustusmenetelmänsä salaisuuksia.

Vaikka ennusteet ovat olleet luettavissa lehdissä jo pitempään, ei miehestä sääprofeettaa pitänyt tulla. Ainakaan lehtien palstoille ei hänen ollut tarkoitus ennusteita antaa.

– Se oli sellainen juttu, kun se edellinen sääprofeetta lopetti, että ne etsivät uutta tilalle lehti-ilmoituksilla, Teirioja kertoo.

– Enhän minä tietenkään mene sellaiseen pistämään näppejäni. Mutta naapurit olivat antaneet ilmi. Ja sitten ovelle ilmestyi toimittaja yllättäen juttua tekemään, ja sanoi, että pitäisi sääennuste tehdä.

Olavi Teirioja arvelee, että alkuvuosina joku ennuste on kai osunut sillä lailla kohdalleen, että ovat ruvenneet enemmänkin niitä ottamaan.

Äänten vaietessa kaappikellojen raksutus täyttää hiljaisuuden. Kelloja, kolveja ja työkaluja näkyy seinillä ja kaapeissa. Työteliään oloinen mies innostuu välillä hehkuttamaan poljettavan ompelukoneensa laatua ja kehuu sen sopivan jopa nahan ompelemiseen.

Mutta tulevan sään ennusteen sääprofeetta suostuu antamaan vain vuodenvaihteeseen saakka, ei sen pitemmälle. Ei vaikka kuinka utelisi. Hän vain kehottaa palaamaan pitemmän ajan ennusteeseen vuodenvaihteen jälkeen.