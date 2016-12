Stileton muutto edistyy

Kymmenvuotiaan kenkä- ja asusteliike Stileton muutto Haapajärven keskustasta Puistokadun länsipäähän etenee hyvää vauhtia. Rajatien kenkävarasto on jo uudessa liikkeessä, vanhassa liikkeessä pidetään muuttomyyntiä ja helmikuun lopussa se on tyhjä.

Uusi liike varastoineen avataan maaliskuun alussa. Silloin esillä on upouusi kevätmallisto.

– Myymälän ja varaston koko uudessa paikassa on 1 100 neliötä, josta kivijalkamyymälän osuus on 500 neliötä. Yksin myymälän koko siis kasvaa 200 neliöllä. Uudet tilat tuntuvat hyvälle ja varsinkin se väljyys, mikä niiden myötä tulee, kertoo Stileton toimitusjohtaja Kimmo Maijala.

Stiletolla on toinen myymälä ja varasto Iisalmessa. Siellä työskentelee neljä henkeä. Haapajärvellä yhtiö vahvisti henkilökuntaansa syksyllä kymmeneen.