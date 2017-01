Frisbeegolfia ja rantalentistä välitunnilla

Yläasteen rehtori Jari Nahkanen näyttää miten frisbeegolfkiekko lentää komeasti koriin.

– Meillä on pihassa neljän väylän kenttä, jossa heittoja voi harjoitella.

Yläasteelle on tulossa myös nykyisen jääkiekkokaukalon viereen täysimittainen beachvolleykenttä. Koulussa on viimeisen vuoden aikana panostettu tosissaan välituntiliikuntaan.

