Influenssa ruuhkauttaa päivystystä

Tällä viikolla eletään alueellamme vielä influenssan huippukautta. Tammikuun loppua kohti sen uskotaan hiljalleen hellittävän. Terveyskeskuksen poliklinikan osastonhoitaja Arja Huovinen kertoo, että päivystyksessä on ollut viime viikkoina ruuhkaa.

– Aivan kaikkia potilaita emme ole pystyneet ottamaan vastaan, vaan osa on pitänyt lähettää Oulaskankaalle.

Tiistaista lähtien myös ajanvarauspuolen lääkärit ovat auttaneet päivystystä, jossa työskentelee vain yksi lääkäri.

Influenssa määrästä kertoo jotain sekin, että A-influenssan todettuja tapauksia oli vuoden vaihteessa kirjattu koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella noin 1050 , kun vuonna 2015 samaan aikaan määrä oli noin 450 tapausta. Näyttäkin siltä, että influenssahuippu oli alueella vuoden 2016 kahden viimeisen viikon aikana.

Arja Huovinen uskoo, että samassa suhteessa tapauksia on ollut myös Haapajärvellä.

– Kaikki sairastuneet eivät hakeudu päivystykseen, joten influenssaa sairastavien tarkkaa määrää ei voi arvioida.

Kaikkien ei tarvitse päivystykseen hakeutuakaan, sillä Huovisen mukaan yleensä hyväkuntoinen henkilö paranee influenssasta levolla ja oireenmukaisella lääkityksellä. Vanhusten ja perussairauksia omaavien henkilöiden tauti voi vaatia sairaalahoitoa.

– Meilläkin on otettu vuodeosastolle hoitoon vaikeammin sairastuneita.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla sairastuneet pitää eristää muista potilaista, joten influenssaepidemia tuo aina lisää työtä osastolle. Henkilökunta on muutenkin tiukemmilla, kun myös hoitajia on sairastunut.

– Influenssan lisäksi liikkeellä on tavallista virusflunssaa ja kuumeista ripulia.

Arja Huovinen opastaa, että influenssan oireiden alettua on tärkeä levätä ja huolehtia riittävästä nesteiden juomisesta. Kuumetta alentavaa lääkitystä tulee käyttää ohjeen mukaan.

Päivystykseen kannattaa hakeutua, jos tulee esimerkiksi hengitysvaikeuksia. Huovinen muistuttaa, että aina kannattaa ensin soittaa päivystykseen ja keskustella hoitajan kanssa, joka tekee hoidon arvioinnin.

– Päivystyksessa on muitakin potilaita, joten turhaa tartuttamisen riskiä pitää välttää. Sama pätee myös kotona. Varsinkin pieneten lasten ja vanhusten kanssa on syytä olla varovainen.