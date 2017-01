Kari Tiirola jatkaa pappisasessorina

Oulun hiippakunnassa 18.1.2017 pidetyssä pappisasessorin vaalissa vahvistamattoman laskennan perusteella eniten ääniä saivat Haapajärven seurakunnan kirkkoherra, pappisasessori Kari Tiirola, 149 ääntä ja Utajärven seurakunnan kirkkoherra Heikki Nissinen, 23 ääntä.

Pappisasessorin vaalissa vaalikelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Oulun hiippakunnassa vaalikelpoisia oli 17.

Äänioikeutettuja puolestaan ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Tässä vaalissa äänestysprosentiksi muodostui 46 %.

Kirkkoherra Kari Tiirola on toiminut tuomiokapitulin pappisasessorina yhden kolmivuotiskauden ajan ja jatkaa nyt toiselle kaudelle. Pappisasessori on tuomiokapitulin jäsen, jonka toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita tehtävään korkeintaan kahdeksi kaudeksi. Tuomiokapitulin muita jäseniä ovat piispa (pj.), tuomiorovasti (vpj.), toinen pappisasessori, maallikkojäsen, lakimiesasessori sekä hiippakuntadekaani.

Pappisasessorin keskeisiä tehtäviä ovat mm. kirkkoherran ja kappalaisen virkojen täyttämisprosessien valmisteleminen ja esitteleminen tuomiokapitulin istunnossa. Pappisasessori on piispan työn tukena ja mukana mm. piispantarkastuksissa. Hän suorittaa piispantarkastukseen liittyvän seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksen sekä osallistuu tarkastuksen valmisteluihin. Pappisasessori on lisäksi mukana erilaisissa hiippakunnallisissa koulutustehtävissä sekä muissa tapahtumissa.