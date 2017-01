Maaselän Latu on vuoden urheiluseura

Suuressa urheilugaalassa elettiin tiistai-iltana riemun hetkiä, kun Haapajärvellä ja Reisjärvellä toimiva Maaselän Latu palkittiin vuoden urheiluseurana. Seura oli ehdokkaista ainoa, jossa ei harrasteta lainkaan kilpaurheilua.

Seura on tehostanut toimintaansa viimeisten kolmen vuoden aikana innostamalla kaikkia paikkakuntalaisia ulkoilemaan ja liikkumaan. Seurassa on yli 430 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvanut 300 prosenttia kolmessa vuodessa.

Toiminnassa on nykyisin mukana noin 4600 henkilöä, joista 2700 on lapsia. Seuran panos alueen runsaan 10ı000 asukkaan liikuttajana on keskeinen, kun lähes puolet väkimäärästä on saatu tavalla tai toisella mukaan toimintaan.

Urheilugaalassa oli mukana bussilastillinen latulaisia seuraamassa, kun vuoden urheiluseura julistettiin. Voittaja palkittiin tittelin ja Uno-pokaalin lisäksi 10 000 euron stipendillä.

Paperilehdessä lisää kuvia ja tunnelmia latulaisten matkalta.

Kuva palkitsemisesta: Tapio Romppainen.