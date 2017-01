Mika Myllylän patsas paljastetaan elokuussa 2019

Nuorisovaltuuston aloitteesta kimmokkeen saanut Mika Myllylän patsashanke on myötätuulessa. Vastuun hankkeesta ottaneella Haapajärven Kiiloilla on selkeät suunnitelmat syksyyn 2019 saakka.

Patsaan suunnittelee ja toteuttaa halsualainen Seppo Kalliokoski, jonka tekemä pienoispatsas on Mika Myllylän palkintonäyttelyssä. Veistoksen on lahjoittanut kokoelmaan Keski-Pohjanmaan Liikunta ry.

Kiilojen puheenjohtaja Ilkka Heinosen mukaan puuveistoksessa on sitä henkeä, joka halutaan myös patsaaseen. Heinonen ja muu toimikunta on kutsunut muistomerkkiä työnimellä ”Murtunut latu”, joka kuvaa hyvin niin veistosta kuin Mika Myllylän uraa.

Kalliokoski suunnitteli ja valmisti KepLin tilauksesta pienoisveistoksen Ramsaun kisojen jälkeen, kun Lahden kisat olivat tulossa.

– Myllylän maaliintulo jäi mieleeni ja ajattelin, että veistoksen voisi tehdä siitä. Hiihdon liikettä on vaikea kuvata, mutta tuuletuksen pysähtyneestä liikkeestä se onnistuu.

Pienoisveistoksessa samoin kuin tulevassa patsaassa on samaa henkeä kuin Hannes Heikuran palkitussa valokuvassa, jossa MikaMyllylä harjoittelee Tervanevalla. Taiteilija kertookin, että sitä henkeä hän on pyrkinyt hakemaan suunnittelemaansa muistomitaliin.

Myllylän patsashanke kustannetaan pitkälle hankerahoituksella, jonka tueksi käynnistetään kansalaiskeräys. Ilkka Heinonen kertoo, että tarkoituksena on valmistaa pienoisveistos, jota myydään yrityksille sekä muistomitali, joka on kaikille julkisessa myynnissä.

– Muistopatsaita valmistetaan noin 10-20 kappaletta ja hinta vaihtelee 1ı000-1ı500 euron paikkeilla. Muistomitaleja tehdään reilu sata kappaletta ja hinta lienee noin 80 euroa.

Mika Myllylän varsinainen patsas tulee kirjastotalon vasemmalle puolelle Kauppakadun ja seurakuntatalolle johtavan tien väliselle alueelle. Taustalla häämöttää Ronkaalan urheilualue, jossa Mika Myllyläkin on aikanaan hiihtänyt.

– Kirjastot

alon seinään voidaan kiinnittää muistotaulu, jossa kerrotaan Myllylän urasta ja saavutuksista, Heinonen kaavailee.

Seppo Kalliokoski on suunnitellut tekevänsä veistoksen luonnollisessa koossa. Vaikka näköispatsasta siitä ei tulekaan, mittasuhteet ja asento ovat Myllylälle tyypilliset.

– Patsaaseen tulee noin 120 senttimetriä korkea graniittijalusta. Patsaan kokonaiskorkeus on noin 3,5 metriä.

Jalustassa on halkeama, joka kuvaa urheilijan rankkaa elämää sekä Myllylän uran loppuvaiheita. Jalusta tehdään vaaleanharmaasta Kurun graniitista. Patsas myös valaistaan.

Heinonen arvioi, että koko patsashankkeen kustannukset ovat noin 70ı000-100ı000 euroa. Syksyllä Kiilat hakee suunnitelmilleen hankerahoitusta.

Kiilat on suunnitellut, että koko vuosi 2019 julistetaan Mika Myllylän juhlavuodeksi, sillä hiihtäjälegenda täyttäisi 50 vuotta 12.9.2019. Patsaan paljastustilaisuus on siksi kaavailtu elokuulle.

– Saman vuonna järjestämme maakuntaviestin, jolla myös voidaan juhlistaa Myllylän uraa.

Kuva: Patsaan paikalla Haapajärven Kiilojen puheenjohtaja Ilkka Heinonen, kulttuuriohjaaja Soili Pentikäinen, taiteilija Seppo Kalliokoski ja liikuntasihteeri Jarmo Eronen.