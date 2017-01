PISA kertoo: haapajärviset tytöt huippulukijoita

Valtakunnalliset PISA-kokeen tulokset ovat karusti kertoneet, että suomalaisten lasten lukutaito on heikentynyt. Haapajärven koululaiset ja opettajat voivat röyhistää rintaansa, sillä Haapajärvellä tulokset ovat parantuneet.

Tuoreet PISA 2015 -tulokset kertovat, että haapajärvisten nuorten lukutaito on reilusti keskiarvon yläpuolella.

– Tyttöjen lukutaito nousee jopa valtakunnan parhaaseen neljännekseen, yläasteen rehtori Jari Nahkanen kiittelee.

Hän muistuttaa, että pohjatyötä tehdään jo varhaiskasvatuksessa, esikoulussa ja alakoulussa. Yläkoulussa nuoria innostetaan lukemaan. Äidinkielen opettaja Merja Laitila antaa kiitosta myös kirjastolle ja kodeille.

– Meillä on vielä kulttuurimyönteinen henki, joka kannustaa lukemaan.

Kirjasto saa kiitosta lukudiplomista, joka opastaa lukemaan jo pienestä pitäen. Myös kirjaston muu tarjonta tukee Laitilan mukaan yläasteen koulukirjastoa.

Luonnontieteissä ja matematiikassa Haapajärven yläkoululaiset olivat PISA-tutkimuksen mukaan lähellä valtakunnallista keskiarvoa.

– Hyvä tulos sekin, mutta kyllä meidän keskiarvon yläpuolelle pitäisi päästä. Varsinkin poikien matematiikan osaamisen lasku huolestuttaa, Jari Nahkanen tunnustaa.

Rehtorin mukaan on tartuttava opetuksen tasoon kaikilla kouluasteilla.

Kuva: Koulukirjasto innostaa yläkoululaisia lukemaan, uskoo äidinkielenopettaja Merja Laitila.