S-Market harjakorkeudessa

S-Marketin lipputangossa heilui perjantaina Suomen lippu harjannostajaisten kunniaksi. Uuden myymälän rakennustyöt ovat pysyneet aikataulussa, ja KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop arvioi, että uusi myymälä päästään avaamaan kesän kynnyksellä.

– Riippuu pitkälle Rakennusliike Sorvojasta, milloin avajaisia päästään viettämään. He kun ovat joskus poistuneet työmaalta ennen aikojaan. Enkä nyt tarkoita potkuja.

Kun uusi myymälä on valmis, aloitetaan vanhan myymälän purkutyöt. Rakennusliike Sorvojan toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja kertoo, että piha ja parkkipaikat ovat valmiina syyskuussa.

S-Marketin uuteen myymälään tulee noin 1500 neliötä myymälätilaa. Jaako Sorvoja laskee, että kuutioita on kaikkiaan 7796. Rakennuksen pituus on 70 metriä ja leveys 23 metriä. Kim Biskop muisteleekin, että Haapajärven myymälä on suurimpia KPO:n viime aikoina rakennuttamia myymälöitä.

Myymälästä pyritään tekemään mahdollisimman kustannustehokas. Esimerkiksi kaukolämmön lisäksi lämmityksessä voidaan hyödyntää kylmälaitteiden lauhdevesi. Koko valaistus pihaa myöten toteutetaan ledeillä.

Uuteen myymälään tulee noin 30000 artikkelia. Pieneä yksityiskohtana Biskop poimi teekaupungille 144 erilaista teeartikkelia.

Lue lisää S-marketin uudesta myymälästä ensi torstain lehdestä.

Kuva: Rakennusliike Sorvoja Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja ja KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.