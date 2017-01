Työpaja panostaa kierrättämiseen

Kaupungin pyörittämä työpaja Rantakadun varrella on vuosi vuodelta laajentanut toimintaansa. Viimeksi marraskuussa työpajalla aloitti kädentaitojen ryhmä, jonka tuotoksia on myynnissä terveyskeskuksen kanttiinissa. Kanttiinin toiminnan työpaja käynnisti viime keväänä.

– Kanttiinia pyörittää itsenäisesti viiden naisen ryhmä. Perinteisten kanttiinituotteiden lisäksi tarjolla on nyt myös lahjatavaraa, kertoo vastaava työvalmentaja Jouko Tuura.

Jouko Tuuran mukaan työpajalle on suunniteltu myös kierrätyskeskusta, mutta rajaksi tulevat seinät. Tilat ovat jo nyt niin tiiviisti käytössä, että esimerkiksi huonekalujen kierrättämiseen ja korjaamiseen ei tilaa riitä.

Jos entiseltä televarikolta vain jokin soppi jatkossa löytyy, kierrätyskeskus voidaan perustaa. Jo nyt työpajalla kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joista on jo pula.

Lue lisää työpajan toiminnasta seuraavasta lehdestä.

Kuva: Työvalmentana Vilho Kiviranta ja vastaava työvalmentaja Jouko Tuura kokeilevat miltä elektroniikkaromun purkaminen tuntuu.