Haapajärvellä ja Reisjärvellä 98 yhdistystä pois rekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä noin 35 000 toimimatonta yhdistystä. Poistetuista yhdistyksistä 75 on toiminut Haapajärvellä ja 23 Reisjärvellä. Niissä on mukana puolueiden paikallisosastoja, maamiesseuroja ja kyläyhdistyksiä.

Haapajärvellä rekisteristä poistettiin 30 edesmenneisiin ja nykyisiin puolueisiin sitoutunutta yhdistystä. Joukossa on muun muassa Haapajärven Sosialidemokraattinen kunnallisyhdistys, Keskustapuolueen paikallisosastoja ja Suomen maaseudun puoleen puolueosastoja.

Muiden poistettujen yhdistysten joukosta löytyvät Haapajärven Pirteät Eevat, Haapajärven Tiitonrannan sonniyhdistys, Haapajärven Ylipään Rauhanyhdistys, Korpraali Starckin Sukuseura ja Suomenselän ilmailijat.

Reisjärvellä poistettiin muiden muassa yhdeksän puolueisiin sitoutunutta yhdistystä, kolme maamiesseuraa ja kolme nuorisoseuraa. Muiden poistettujen yhdistysten joukosta löytyvät Reisjärven reservialiupseerit ry, joiden toiminta jatkuu Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset ry:n yhteydessä, ja Reisjärven rintamamiesveteraanit ry.

Yhdistysrekisterissä on poistojen jälkeen noin 104 000 yhdistystä. Jos poistetuksi on tullut yhdistys, joka on toiminut poistomenettelyn aikana ja toimii edelleen, se voidaan palauttaa yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Toimimattoman yhdistyksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu heinäkuun alussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Poistomenettelyssä mukana olleilta 41 000 yhdistykseltä ei ollut tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Poistomenettelystä julkaistiin elokuussa 2016 kuulutus, jossa poistettavien listalla olleita yhdistyksiä kehotettiin ilmoittamaan toiminnan jatkumisesta kirjallisesti PRH:lle 12. tammikuuta 2017 mennessä. Määräaikaan mennessä jatkosta ilmoitti noin 5 000 poistettavien listalla ollutta yhdistystä.