Jäätyneet

Metsästä Helsingin Vuosaaresta löytynyt jäätynyt pariviikkoinen koiranpentu herätti paljon huomiota somessa. Oliko pentu kuollut jo ennen metsään hylkäämistä vai vasta siellä paleltunut, se oli epäselvää.

Itselleni tuo kuva pennun jäätyneestä ruumiista nosti esiin koko maamme nykyisen tilanteen. Heikot ja avuttomat hylätään. He joutuvat käpristymään pieneen tilaan, näkymättömään ja syrjäiseen. Pois tärkeiden ja menestyneiden silmistä.

Olemme kuulleet kauniita puheita valtakunnan korkeimmilta päättäjiltä. Heitä huolestuttaa eriarvoistuminen ja kansan jakautuminen. Mutta seuraavassa hetkessä he säästöpäätöksien allekirjoituksilla jatkavat avuttomien piinaa.

Sokeus ja ahneus on vallannut rikkaiden silmät ja mielen. Voi pestä Pilatuksen tavoin käsiään, mutta tahrat pysyvät ikuisesti.

Pieni jäätynyt koiranpentu herättää enemmän sääliä kuin vanhusten heitteille jättö. Hehkutetaan miten vanhusten elämänlaadun kannalta oma koti on paras paikka. Mutta samaan aikaan ei pidetä huolta riittävästä hoitohenkilökunnan määrästä. Vähäisetkin hoitajat uupuvat ja turhautuvat.

Mielenterveyden horjuessa hoito on resepti reseptin perään ja sittenpä saat selviytyä omin avuin. Niitä kun tuossa tilanteessa ei pahemmin ihmisellä ole.

Miten meistä on tullut näin rakkaudettomia? Tuota kysymystä joudun esittämään jatkuvasti myös itselleni. Onko sydämeni kuin jäätynyt koiranpentu? Itseeni käpertynyt ja ahdas. Olisinko samanlainen heikkojen kyykyttäjä jos minulla olisi valtaa!

Mustien edustusautojen pehmeillä penkeillä, luottokortin pyyhkäistessä omiin tarpeisiin veronmaksajien rahoja on helppo vetäistä unohduksen viitta harteille. Ikävä todellisuus on kaukana. Se, missä kampaillaan jokapäiväisestä leivästä.

Löytyisikö minusta pikku Pilatus kääntelemässä lupausten takkia nurin ja pesemässä jatkuvasti käsiä puhtaaksi muiden kärsimyksestä. Meistä ihmispoloisista löytyy yllättäviäkin piirteitä olosuhteiden niin salliessa. Sen historia todistaa karmaisevalla tavalla kun muistelemme keskitysleirien ja tuhoamisten aikaa.