Pikkuisen parempi autonpesu

Käsi sydämelle, osaatko pestä autosi oikein? Kun Haapajärvellä toimivan Reshine Studion miesten työtä seuraa, on tunnustettava, että pieleen on tainnut mennä. Se mitä itse on kuvitellut pesuksi, on vasta auton esihuuhtelu.

Pietu Piiponniemi muistuttaa, että tärkeintä on huuhdella ensin hiekat ja pölyt pois. Pelkällä painepesurilla ruiskuttamalla se ei lähde, vaan jo huuhteluun tarvitaan pesuaineita.

Pietu ruiskuttaa yhdessä Henri Tulpon kanssa pesuainekerroksen käsin suihkupulloista. Ovet ja peräkontti avataan ja myös reunat suihkutetaan.

– Vanteet usein unohtuvat, mutta nekin pitää pestä hyvin, Henri muistuttaa.

Kun koko auto on suihkutettu kertaalleen läpi, otetaan painepesuri avuksi. Siinäkin käytetään pesuainetta, joka peittää koko auton vaahdolla. Lopuksi vaahto huuhdellaan puhtaalla vedellä pois. Tämä oli siis auton esihuuhtelu.

Varsinainen pesu tehdään käsin pesuhanskalla. Pietu tunnustaa, että hifistelyn puolelle pesussa mennään, sillä hän pesee pienellä pensselillä kaikki ovenripojen välit, merkit sekä vanteiden raot.

Lue viikonloppuna jaettavasta Maaselän Extrasta koko juttu ja katso kuvasarja. Miltä näyttää auto, jota on pesty ja puunattu 50 tuntia?

Kuvassa Pietu Piiponniemi puhdistuspuuhissa.