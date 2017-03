Ihmelimaa kotikonstein

Puuhasteluja perheen pienenpien kanssa on välillä vaikeakin keksiä. Jos pulkkamäki ja hiihtoharjoitukset eivät jaksa innostaa niin tässäpä kivaa ajanvietettä ja vaihtelua niihin.

Ihmelima kotikonstein joka kehittää lapsen tuntoaisteja ja on hyvin rentouttavaa terapiaa myös äidille. Jäljet on helppo siivota ja on edullista leikkiä pienille ja ehkäpä vähän isommillekin lapsille.

Tarvitset vain paketin perunajauhoja tai maizenaa ja vettä. Sekoitussuhde on kaksi osaa jauhoja ja yksi osa vettä. Mikäli seos on litkumaista, lisää jauhojen määrää niin saat muotoiltavampaa. Oikeasti se ei ole niin paha kuin miltä näyttää. Mikäli massa kovettuu seuraavana päivänä, lisää hiukan vettä ja taas voi leikki jatkua.

Mitä ihmettä maissitärkkelys-vesiseokselle tapahtuu kun sitä puristellaan?

Suspensio on sellainen seos, joka voi käyttäytyä kuin neste tai kiinteä. Suspensiossa nesteeseen on sekoittunut kiinteää ainetta niin, että se saostuu. Vesi on suspension jatkuva faasi ja maissitärkkelys sisäfaasi. Puristettaessa maissitärkkelyksessä olevat molekyylit järjestäytyvät, ja siksi seos tuntuu kiinteältä. Kun puristus sitten lopetetaan, molekyylit levittäytyvät jälleen ja seos näyttää ja tuntuu nestemäiseltä.

Lähde: http://ejippo.fi/ratkaisut/ mita-maissitarkkelys-vesi- seokselle-tapahtuu

Kuvat: Wesku Luhtala