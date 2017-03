Kadonnut protestipuolue

Puuhasteluja perheen pienenpien kanssa on välillä vaikeakin keksiä. Jos pulkkamäki ja hiihtoharjoitukset eivät jaksa innostaa niin tässäpä kivaa ajanvietettä ja vaihtelua niihin. Ihmelima kotikonstein joka kehittää lapsen tuntoaisteja ja on hyvin rentouttavaa terapiaa myös äidille. Jäljet on...