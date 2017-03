Kaikki hyvin

Märkä loska roiskuu koiran tassuissa. Ulos ei ole juuri asiaa,kuin pikaisesti koiran pissan verran. Ilmassa on aavistus tulevasta keväästä,joka on jo lähellä. Ajatukseni viipyvät menneissä vaikeissa vuosissa. Ihmeekseni nyt hiipii tyytyväisyys mieleeni. Minullahan on kaikki niin hyvin. Ei kai vain liian hyvin?

Meillä suomalaisilla on sellainen luonne,että kun kaikki on hyvin,hiipii pikkupiru jo olan takaa kuiskuttelemaan:eikö kaikki olekin liian hyvin?Eihän tämä näin voi jatkua,itku pitkästä ilosta jne… Kun on asiat huonosti, tuskaillaan,että miksi ja kun ne ovat hyvin, silloinkin mietitään, että miksi. Tyytyväisyys juuri käsillä olevaan hetkeen on vaikea taito.

Silmiini osui kirjoitus,jossa 60-kymppiset listasivat asioita,joita halusivat 30-kymppisten tietävän ja huomioivan. Lista oli pitkä, mutta eniten minuun sattuivat kaksi seuraavaa: Muista, että sinulla on vain yksi elämä ja muista, että elämä voi muuttua hetkessä. Kun eteen tulee vaikeuksia, usein kysellään, että miksi taas minulle? Mutta,miksi ei juuri minulle? Elämän arpa-pelissä tulee voittoja ja tappioita. Joskus ne sattuvat kohdalle useamman kerran ja joku voi jäädä kokonaan ilmankin. Tämä ainoa elämä on liian lyhyt murehtimiseen. Joka tulevia murehtii, löytää kyllä tuhansia mureheenaiheita ja pelon syitä. Kiinalainen viisaus sanookin, että jos suret tulevaa, suret asiat kahteen kertaan.

Tyytyväinen mieli,riippumatta olosuhteista, on hyvä lahja. Uskalletaan ottaa hyvät asiat vastaan, ja luotetaan siihen, että huononakin päivinä voi selvitä seuraavaan päivään ja sitten taas seuraavaan. Sinulla on vain yksi elämä ja se voi muuttua hetkessä!