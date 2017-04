Kaupunki teki kohtalaisen tilinpäätöksen

Haapajärven kaupunginhallitus hyväksyi torstaina viime vuoden tilinpäätöksen, jossa on alijäämää 746 000 euroa. Summa siirrettiin aljäämätilille.

Kaupunki tulee kattamaan alijäämätasettaan tänä vuonna ylijäämällä 725 000 eurolla ja ensi vuonna loput. Ensi vuodelle 2018 ylijäämää arvioidaan kertyvän 473 000 euroa. Alijäämistä arvioidaan päästävän eroon vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

Kaupungin verotulot jäivät arvioidusta noin 264 000 euroa ja rahoitustuotot 135 000 euroa. Satunnaiset kulut heikensivät tulosta 260 000 eurolla. Siinä on kyse Lemminkäiselle palautetusta kartellisummasta, josta kuitenkin on valitus sisässä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Pitkäaikaisia lainoja oli vuodenvaihteessa 21,5 miljoonaa ja lyhytaikaisia 15 miljoonaa euroa. Asukasta kohti lainoja oli 4 449 euroa.

-Kaupunki investoi uuteen uimahalliin, lämmitettävään toriin ja katuihin. Mielestäni pystyimme tekemään taloudellisesti aivan kohtalaisen vuoden, totesi kaupunginjohtaja Juha Uusivirta.

Jouko Lassila