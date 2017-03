Laiskuria laulattaa

Ihmetyttää miten tuo laiskamato on imeytynyt minuun niin tiukasti. Ikkunat huutavat pesua. Tosin niistä näkee vielä tihrustella ulkomaailmaan. Pentti-beagle pitää mielipaikkanaan sohvan selkänojaa. Sieltä on hyvä haukkua kaikkea tiellä liikkuvaa ja jättää ikkunalasiin tuhruisia kuononjälkiä.

Lasten ollessa pieniä, sitähän siivosi raivokkaasti huushollia. Kerrostalon kolmannesta kerroksesta joka lauantai raahattiin matot ulos hakattaviksi. Petivaatteet saivat armon riippua parvekkeen kaiteella. En tiedä onko se vielä mahdollista kun kaikesta on tullut niin säänneltyä.

Joskus tuntuu, että olemme liiankin siistejä ja steriilejä. Lapset ja aikuisetkin sairastavat monenlaisia allergioita. Siedätyshoitoa sai siihen aikaan kun minäkin olin lapsi, vaikka ei niistä semmoisista edes tiedetty.

Kun pikkuinen kontata mykritti pirtin lattiaa niin sieltä löytyi monenlaista mönjää. Navettasaappaissa kulkeutui tavaraa tuvan puolelle ja penkeillä istuskelevat ukot vetivät sätkää, rykivät ja köhivät päin näköä. Siinä sitä basillia kuhisi ilma sakeana. Vaan terveitä ja riskejä pötkylöitä meistä useimmista kasvoi.

Mitä nyt tässä eläkeläisenä laiskuus on iskenyt. Tai sitten asiat ovat asettuneet tärkeysjärjestykseen. Maailma ei kaadu vaikka saunaa ei pestä kuin jouluna ja juhannuksena. Mukavampi on ajatella sinisiä ajatuksia ja köllötellä lepotuolissa. Silitellä koiraa ja puhua sen korviin älyttömyyksiä. Kävellä käppäillä kolmistaan keväisiä katuja. Antaa vaalipuheiden mennä toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Todeta kuin Mika Waltarin yksinäinen Sinuhe; ”äänesi on kuin kärpäsen surinaa korvissani.”

Asiat muuttuvat vain siihen suuntaa, että pienet ihmiset lyödään yhä pienemmiksi. Meidän osamme on seisoa eliitin juhlien maksumiesten- ja naisten paikalla. Onneksi nuo päättäjät eivät ole sellaisia laiskureita kuin minä olen. Ahkerasti nostavat palkkaa monesta hallintoneuvostosta, joihin hyvät veljet ovat heidät valinneet.

Mutta ei me Pentin kanssa olla kateellisia. Meillä on maha täynnä ruokaa ja katsellaan vain tuhruisesta ikkunasta ja haukutaan ohikulkeville.