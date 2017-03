Marjo Bankowski tavoittelee nousua mestaruussarjaan

– Kyllä välillä iskee ahneus ja tekisi mieli lisätä treeniä, mutta kroppa sanoo nopeasti, ettei jaksa.

Marjo Bankowski, haapajärvinen JM-kuntosalin pitäjä ja kahvakuulaurheilun amatöörisarjan SM-kakkonen tältä vuodelta, toteaa, että harjoittelussa pitää olla balanssi: treeniä, lepoa ja ravintoa oikeassa suhteessa.

Kahvakuulaurheilu kuuluu perheen arkeen, sillä puoliso Jani harrastaa myös lajia. Hän on tosin lopettanut jo aktiivisen kilpailu-uran, mutta kisaa vielä amatöörisarjassa.

Nyt Jani toimii Marjon valmentajana ja määrää harjoittelun tahdin. Tämä on vaatinut totuttelua, sillä perheessä asiat kietoutuvat yhteen: on yhteinen yritys, joka liittyy liikuntaan ja molemmat harrastavat kilpaurheilua. Niinpä valmennussuhdetta varten on laadittu oma sopimus.