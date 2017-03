Opetustauluja sisustukseen

Jo pidemmän aikaan on saanut lukea useammastakin sisustuslehdestä mustapohjaisista sisustustauluista, joita lähes jokainen muistaa koulun biologian tunneilta. Nämä taulut ovat nyt monen sisustajan ja keräilijän huippuaarteita.

Alkuperäisiä on valitettavasti harvoin tarjolla, mutta onneksi, näistä on nyt painettu uusintapainoksina joukko sistustuotteita. Aitoja ja hyvänkuntoisia kasvitauluja on lähes mahdotonta enään löytää mistään. Mikäli taulun sattuisi jostain löytämään on hinta todella rouhea. Toisaalta aito on aito ja kopio on kopio, mutta jospa joskus sattuisi tulemaan se huippuyksilö vastaan.

Ebba Masalin maalaamista mustapohjaisistaa opetustauluista on ollut myös Haapajärven kirjastossa näyttely. Itse en tuohon näyttelyyn päässyt joka harmittaa. Olisi nähnyt kaikki kasvitaulut kerralla.

Kuka oli Ebba Masalin?

Ebba Masalin (1878-1942) oli kuvittaja, ja hän kävi Suomen taideyhdistyksen piirustuskouluaa vuosina 1892-1898. Elämänuransa hän loi kuvittajana ja koulutaulujen piirtäjänä. John Linden suunnittelma ja Otavan julkaisema kasvitaulusarja oli ehkäpä hänen tunnetuin kuvitustyö.

Nyt tekijänoikeuksien vapautuessa näitä tauluja saa julisteina, kortteina, liinavaatteina, pyyhkeinä sekä pöytäliinoina. Niinpä minäkin haksahdin tuohon samaan ja julistepohjat oli saatava seinälle.

Ensi alkuun olin sitä mieltä, että miten nuo mustapohjaiset kuvat sopisivat sissustukseen mutta kun ensimmäisen sain seinälle oli hänelle laitettava myös kaveri.

Valinnanvaraa oli ja seuraavaksi piti pähkäillä mitkä olisivat kauneimmat aiheet. Orvokki, voikukka, niittyleinikki, puolukka/mustikka vai joku muu.

Seuraavassa ohjeet talujen tekoon

Mittaa julisteen koko ja leikkaa/leikkauta ohuesta mdf tai koivu vanerista määrämittainen pohja. Liimaa juliste esim erikeepperi-vesi seoksella tai tapettiliisterillä taustaan kiinni.

Anna kuivahtaa hetki ja liimaa kuumaliimalla taulun taakse ripustuslenkki. Todella helppoa. Näin luot oman taidenäyttelyn kotiisi.

Mietinkin, milloin tästä aiheesta tehdään tapettia/fixiä. Voisi olla menekkiä. Leikittelinkin ajatuksella millainen olisi ruokapöydän kansi tämmöisestä fixistä.

Kuva: Wesku Luhtala