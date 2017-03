Reisjärven ehdokaslistat

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä noin 35 000 toimimatonta yhdistystä. Poistetuista yhdistyksistä 75 on toiminut Haapajärvellä ja 23 Reisjärvellä. Niissä on mukana puolueiden paikallisosastoja, maamiesseuroja ja kyläyhdistyksiä. Haapajärvellä rekisteristä...