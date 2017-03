Uhria lyötiin ja potkittiin

Yksityisasunnossa sattui viime perjantaina törkeä pahoinpitely, jossa uhria lyötiin ja potkittiin pään alueelle. Lisäksi uhria oli viilletty teräaseella käsivarteen. Uhrin vammat ovat vakavia.

Haapajärven poliisi sai ilmoituksen epäillystä pahoinpitelystä perjantaina iltapäivällä. Pahoinpitely oli sattunut yksityisasunnossa edellisenä yönä.

Uhri on ollut vaitonainen tapahtumista, mutta poliisi epäillee tekijän olevan vuonna 1985 syntynyt haapajärvinen mies, joka on pidätetty. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi on tavoittanut asunnossa olleet osalliset.