Eläimellistä elämää

Millaista olisi olla kastemato? Möyriä pimeässä mullassa ja pahimmassa tapauksessa tulee pujotetuksi koukkuun ja siitä nälkäisen kalan kitaan. Entä sitten koiran osa? Joutuu kulkemaan talutushihnassa ja menemään sinne mihin omistaja ohjaa. Toisaalla olisi niin ihana hajumaailma, mutta ei, seuraa vain ihmisen suunnitelmia.

Mutta onhan meillä kahdella jalalla kulkevillakin erilaisia taluttimia. Joitakin viedään rahan ja maineen hihnoilla. Tai päihteet ja muut riippuvaisuudet vetävät syviin ja hukuttaviin vesiin. Muiden ihmisten sanomiset ja yleinen mielipide sitovat väkevillä valjailla loputtomaan orjuuteen.

Sitten on niitä, jotka mennä tepsuttelevat tyytyväisinä ja antavat kuljettaa itseään koko elämänsä ajan. Pysähtelevät juuri oikeissa paikoissa kyseenalaistamatta koskaan kulkemaansa reittiä. Kysymykset voivat olla kiusallisia, koska vastaukset eivät ehkä ole sellaisia mitä haluaa kuulla. Eläimellistä elämää.

Ehkä on kuitenkin paras kantaa ihmisen osaa ja sen mukanaan tuomaa vastuuta. Tosin kun katselee sitä mitä maailmassa tapahtuu, niin joutuu pohtimaan, ettei meissä juurikaan ihmismäistä rakkautta löydy. Syyriasta sodan keskeltä evakoituja ihmisiä kuljettaviin saattueisiin isketään pommein. Suurin osa uhreista on jälleen lapsia. Heidän sydämissään on syttynyt pieni toivonkipinä turvaan pääsystä ja uuden elämän mahdollisuudesta.

Näiden iskujen tekijöiden sydämestä on kuollut viimeinenkin ihmisyys. Heidän ajatusmaailmansa on yhtä pimeää kuin mullassa matelevien kastematojen vaellus.

Vietimme juuri pääsiäistä ja mieleni tuli murheelliseksi kun havaitsin, miten vähän pääsiäisen sanoma näkyy yhteiskunnassa. Kaiken huippu oli kun kaupat olivat avoinna pitkänäperjantaina. Kirjailija Antti Tuuri muisteli lapsuutensa pääsiäisiä, miten pitkänäperjantaina ei kyläilty eikä saanut metelöidä, koska silloin Kristus kärsi ristinkuoleman.

Lainaus tekstistä: ” Kauppojen aukiolosta on päättänyt hallitus, jonka pääministerin kerrotaan olevan uskovainen. Siis vasta kun pääministeriksi on saatu uskovainen mies, kaupat on saatu auki myös pitkänäperjantaina.” Tämä erinomainen kolumni löytyy sanomalehti Pohjalaisen sivulta otsikolla ”Muuttunut pitkäperjantai.” Kannattaa lukea.