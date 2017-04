Muutoksen tuulia vammaisena

Istun tämän hetkisessä asunnossani, jossa on nyt yllättävän hiljaista. Yleensä täältä kuuluu tiskien kotoista kolinaa, joskus jokunen astia putoaa lattiallekin. Lisäksi täältä kuuluu pyykkikoneen hurinaa ja pauketta, kun se hoitaa virkaansa tai sitten kahvinkeittimen ”kuorsaus”.

Nautin ja olen onnellinen tästä muuton tuomasta vapaudesta ja vastuusta. Nautin jopa tiskaamisesta ja pyykin pesusta, se on mukavaa kun voin tehdä sen itse. Mikä parasta, voin päättää itse milloin ne teen. Alussa minun oli vaikea käsittää ajatusta, että minulla on nyt mahdollisuus päättää itse oman elämän asiat ja se miten aikani käytän, varsinkin kun vaihtoehtoja on paljon. Toki teen arjen askareita suurimmaksi osaksi avustajan avustamana, mutta kuitenkin itse.

Toisaalta minulle on käynyt selväksi, että vammaisena tai muuten tukea tarvitsevana omassa asunnossa asuminen ei ole helppoa. Sillä yhteiskunnalla on vammaisen ihmisen elämässä todella suuri rooli. Joskus joutuu odottamaan pitkään ja selittämään asiat moneen kertaan, ennen kuin asiat järjestyvät ja saadaan esimerkiksi tarvittava apu. Tässä eri tahojen yhteistyö on äärettömän tärkeää, siihen tarvitaan mattia ja kärsivällisyyttä, mutta sitkeän taistelun ja vaatimisen lopputulos on yleensä hyvä.

Vaikka vammaisena eläminen on joskus haasteellista taistelua, ei se tarkoita sitä, että elämä olisi tylsää. Päinvastoin, vammainen voi vaikeuksista huolimatta elää täysipainoista ja onnellista elämää. Ei kannata pelätä haasteita, vaan pikemminkin mennä niitä päin ja mahdollisesti voittaa ne. Tärkeintä on uskoa itseensä ja luottaa tulevaan!