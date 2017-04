Vanha talo ja sen remontointi ja sisustaminen on pitänyt Pirkko Kettusen tiukasti elämässä kiinni, vaikka vuonna 2002 todettu syöpä on parantumaton. Lääkkeillä sairaus on kuitenkin pidetty hallinnassa, eivätkä etäpesäkkeet ole päässeet kasvamaan. – Tätä ohutsuolesta alkavaa syöpää ei voida...