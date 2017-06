Aamukävelyllä mustia pilviä

Aamukävelyllä nelijalkaisen ystäväni kanssa. Hyytävä ilmamassa on ainakin pienen hetken ajan poissa. Aurinko pilkistelee ujona ikään kuin anteeksi pyydellen pitkää poissaoloaan. Ehkä sitäkin hävettää katsella maamme nykytilaa.

Mustat pilvet ovat nousseet taivaankannelle. Tuo näkymä kuvaa mielestäni hyvin aikaa jota elämme. Pienten valonpilkahdusten varjona on lisääntyvä mustuus. Olemme matkalla vaaralliseen suuntaan. Ainakin minusta tuntuu siltä.

Raamatussa puhutaan miten aikojen lopulla laittomuus pääsee valtaan ja rakkaus kylmenee. Niin on nyt käynyt. Kun kuuntelee päättäjien puheita niin ainoat, joilta voidaan ottaa ovat jo ennestään tiukoilla olevat pienipalkkaiset, eläkeläiset ja sairaat. Vanhukset jätetään heitteille omiin koteihinsa hyvän elämänlaadun nimissä.

Tosiasiahan on että raha puhuu ja tämä ”hyvä elämänlaatu” onkin kantamassa hyötyä ihan toiselle taholle. Sote- ja maakuntauudistukset ovat hyppäämistä mustaan aukkoon. Asiantuntijoiden varoituksilla ei ole mitään painoarvoa. Meidät on myyty poliittisille lehmäkauppialle.

Heillekin tulee aika kun huomaavat teurastaneensa hyvän lypsylehmän. Navetta on tyhjä ahneiden myyntimiesten jäljiltä.

Kaikkein eniten korvaan särähtää kun noiden päävastuullisten huulilta kuuluu selitystä miten tämä kaikki tehdään isänmaan edun tähden. Onko heidän isänmaansa raha ja valta?

Kannattaisi muistaa, että olemme kaikki kuolevaisia. Mukaan ei voi viedä mitään täältä. Yhtä köyhänä ihminen lähtee kuin tulikin. Olipa sitten paratiisisaarien kätköissä salaisilla tileillä kuinka paljon tahansa.

Kerran seisoo suuren tuomarin edessä mahtavinkin viskaali tekemässä tiliä. Eikä siellä voi piilottaa mitään minkäänlaisten rekisterien taakse.

Mutta mepä jatketaan aamukävelyä Pentin kanssa. Se nostaa jalkaansa jokaisen pylvään juurella. Jotain hyvääkin sentään tällainen pessimisti on huomannut. Yhä vähemmän kakkakikkareita löytyy tien varsilta. Vastuullisuutta löytyy ainakin meiltä koiraihmisiltä. Toivotaan, että sitä löytyisi niiltäkin, joilla todellista valtaa on muuhukin kuin koiran jätöksiin.