Äidit nuo toivossa väkevät

Äitienpäivä, tuo tunteita nostattava päivä. Muistan miten onnellinen olin, kun sain esikoispojan rinnalleni.Olin jo aikaihminen, mutta silti niin tietämätön ja leijailin vaaleansinisissä pilvissä.Sen kuitenkin päätin,että toista kertaa en synnytä, oli se niin kamala kokemus.Kuitenkin olin jo vuoden päästä samassa salissa ja toinen poika tuli maailmaan.

Heti,kun lapsen saa,alkaa huoli ja pelko hänen puolestaan.Itse ainakin olin lähes hysteerisen peloissani,mitä kaikkea lapselle voi sattua.Pieni nuhakuume oli merkki leukemiasta,olin varma,ettei koulutiellä selviä hengissä ja kaikki mahdollinen tuli varmasti pelättyä.Kuitenkin se oli vielä helppoa,kun lapset olivat silmien alla.Tyttö syntyi seitsemän vuotta pojan jälkeen.

Usein kuulee sanottavan,ettei kuulu vanhemman haudata lastaan.Kuitenkin meitä on monia,jotka sen olemme joutuneet tekemään. Kun istuin autoon,joka kuljetti poikani arkkua hautausmaalle,sanoin kuljettajalle,että olen poikani mukana alusta loppuun asti.Se pieni komekiloinen vauva jonka toimme Oulaisista kotiin, oli nyt tullut oman tiensä päähän.Hän on lapsista ainoa,jonka synnytyksessä isä oli mukana.Nyt oli aika antaa hänet pois.

Olen kuullut sanottavan,että äidit ovat ylistämällä alistettuja.Odotetaan,että äiti kaiken kestää,hän on hellä ja ymmärtäväinen,antaa kaikkensa lasten puolesta.Kuitenkin äitikin on vain ihminen.Haluaisin,että tänä äitienpäivänä kukaan äiti ei turhaan kantaisi syyllisyyttä.Äidilläkin on lupa olla väsynyt,kyllästynyt ja kiukkuinenkin joskus.Kuitenkin äitiys on elämän mittainen tehtävä.Kun huoli omista lapsista vähenee,voi alkaa pelätä lastenlasten puolesta.Äitiyttä en antaisi mistään hinnasta pois,jokainen lapseni on minulle siunaus.Ilman iloa ja surua olisin köyhääkin köyhempi.Lauri Viita sanoi sen näin:

Äidit vain, nuo toivossa väkevät,

Jumalan näkevät.

Heille on annettu voima ja valta

kohota unessa pilvien alta

ja katsella korkeammalta.