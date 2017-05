Laurikkalan pappila asunnoiksi

Vuoden päivät myynnissä olleesta Laurikkalan pappilasta on tullut kolme ostotarjousta, joista kirkkoneuvosto päätti esittää hyväksyttäväksi Taisto Peltoniemen tekemän suurimman tarjouksen. Laurikkalan pappila ja samassa pihapiirissä oleva Pikkupappila on ostajan suunnitelman mukaan tarkoitus remontoida asunnoiksi.

Kulunut vuosi on osoittanut, että pappilat ovat vaikeasti myytävissä, sillä ostaja joutuu tekemään huomattavan ison peruskorjauksen varsinkin päärakennuksessa. Kirkkoneuvosto totesi, että kaupantekoon on syytä ryhtyä, koska seurakunnan toiminnot joka tapauksessa siirretään seurakuntataloon peruskorjauksen myötä.

Kauppa etenee seuraavaksi kirkkovaltuustoon. Lopullisesti sen ratkaisee kirkkohallitus syksyn kuluessa.

Seurakuntatalo peruskorjataan ilman laajennusta

Haapajärven kirkkoneuvostolla olikin isojen päätösten ilta, sillä asialistalla oli Laurikkalan pappilasta tehtyjen ostotarjousten lisäksi seurakuntatalon peruskorjauksen tilasuunnitelma.

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen, joka mukaan peruskorjaus toteutetaan ilman uudisrakentamista. Myös Laurikkalan pappilasta ja Pikkupappilasta siirtyvät toimistot ja muut toiminnot mahdutetaan siten nykyisten seinien sisäpuolelle.

Taikatemppu tehdään ottamalla käyttöön aulatila entistä tehokkaammin mm. lasiseinien avulla. Lisäksi seurakuntasalista lohkaistaan hautausmaan puolelta osa mm. kirkkoherranvirastoa ja taloustoimistoa varten. Nykyisen taloustoimiston ja yläsalin tilat tulevat lasten ja nuorten käyttöön.

Myös kellarikerros kokee myllerryksen, sillä sokkeloisia tiloja selkiyttämällä saadaan uutta tilaa mm. päiväkerhoille. Alustava kustannussuunnitelma on n. 1,5 miljoonaa euroa. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy tilasuunnitelman toukokuun lopussa, alkaa seinää kaatua ja uutta syntyä ensi vuoden alussa.