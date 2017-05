Mäkiautot kisailivat Martinmäen koululla

Martinmäen koulun pihalla käytiin perjantaina 26.5. kovavauhtiset, jo perinteeksi muodostuneet mäkiautokilpailut. Yhden joukkueen kohdattua viime hetken ongelmia lähtöpaikalla, kisassa oli lopulta mukana viisi joukkuetta itse tehdyillä tai vanhasta mäkiautosta tuunatulla menopelillä.

Joukkueet Hello Kitty, Panda, EMT, Buldoggi ja Ferrari, puhisivat lähtöpaikalla voitontahtoa.

Kisan käynnistyivät, kun Hello Kitty joukkueen pinkki auto nostettiin lähtölavalle ja ensimmäinen kuljettaja painoi kypärän päähänsä.

Koulun mäkiautokerhon vetäjä Timo Karvonen kertoo, että joukkueet ovat tehneet itse autonsa koulun mäkiautokerhossa. Kerho on toiminut jo yhdeksän vuotta.

– Yleensä on tehty uudet autot, muutamana vuonna on tuunattu vanhoja, Karvonen kertoo.

Kilpailuihin osallistuttiin voitto mielessä. Kokonaiskilpailun voittaneesta Hello Kitty joukkueesta mäkiajoon osallistuivat Kai Korkeakoski, Roope Kaattari ja Joonas Kumpumäki. Joukkueen tytöt Sanni Hirvasoja ja Pinja Huhtala eivät osallistuneet kisaan.

Joukkueen ja auton nimi sai myös selityksen.

– Kun värit oli pinkki, siitä tuli Hello Kitty, jäsenet kertoivat.

EMT (ei mitään tiedä) joukkueen jäsenet Valtteri Leskelä, Joona Turpeinen ja Arttu Räisänen kehuivat autonsa nopeutta ja valitsemaansa taktiikkaa.

– Nopeudella yritetään, he toteavat.

Pojat arvioivat, ettei autolla ole mahdollisuuksia, kun hienouksia arvioidaan. He myös paljastavat auton nopeuden salaisuuden eli kisan parhaat renkaat.

Osoittautui, ettei luottamus auton nopeuteen ollut turhaa, sillä EMT nappasi nopeuskisassa toisen ja kolmannen sijan.

Nopeuskisa: 1) Valto Niemelä, Buldoggi, 13.32 2) Arttu Räisänen, EMT 13.61 3) Joona Turpeinen, EMT, 13.66

Siistein auto: Hello Kitty, tekijöinä Sanni Hirvasoja, Pinja Huhtala, Roope Kaattari, Kai Korkeakoski ja Joonas Kumpumäki.

Kokonaiskisan voiton ja vuoden 2017 Mäkiauto-tittelin saavutti Hello Kitty.

Pääkuvan kuvateksti: Hello Kitty aloitti mäkiautokisan. Vaikkei auto ollut nopein, se valittiin siisteimmäksi autoksi ja saavutti kokonaiskilpailun voiton.

ETM joukkueen auto osoittautui nopeaksi ja sillä saatiin kisan toiseksi ja kolmanneksi nopeimmat ajat.